Ультрас пройшли Харковом з відомою піснею про Путіна

Футбольні фанати пройшли маршем по центру Харкова і заспівали відому нецензурну пісню про президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє місцеве видання NewsRoom.

Молоді люди розтягнули банер банер з написом: "Єдина країна", заспівали гімн, після чого вишикувалися в шеренгу і рушили Московським проспектом.

Крім знаменитого хіта "Путін – х**ло" ультрас виконали інші кричалки, а також "Воїни світла" і "Червону руту".

Марш супроводжувався застосуванням піротехніки.

фото: twitter IT Sector Харків

Кінцевим пунктом фанатів має бути стадіон, де 26 квітня ФК "Металіст 1925" (Харків) зіграє з ФК "Колос" (Ковалівка).

5 років тому, 27 квітня 2014 року, фанати "Металіста" і дніпропетровського "Дніпра" також проводили акцію в підтримку єдності України, на якій співали пісню про Путіна.

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