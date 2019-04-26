Ультрас пройшли Харковом з відомою піснею про Путіна

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 18:20

Футбольні фанати пройшли маршем по центру Харкова і заспівали відому нецензурну пісню про президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє місцеве видання NewsRoom.

Молоді люди розтягнули банер банер з написом: "Єдина країна", заспівали гімн, після чого вишикувалися в шеренгу і рушили Московським проспектом.

Крім знаменитого хіта "Путін – х**ло" ультрас виконали інші кричалки, а також "Воїни світла" і "Червону руту".

Марш супроводжувався застосуванням піротехніки.

 
фото: twitter IT Sector Харків

Кінцевим пунктом фанатів має бути стадіон, де 26 квітня ФК "Металіст 1925" (Харків) зіграє з ФК "Колос" (Ковалівка).

5 років тому, 27 квітня 2014 року, фанати "Металіста" і дніпропетровського "Дніпра" також проводили акцію в підтримку єдності України, на якій співали пісню про Путіна.

Нагадаємо:

  • Вперше кричалку про Путіна виконали в Харкові 30 березня 2014 року.
  • Після цього її використовували на різноманітних політичних акціях та пікетах.
  • Пізніше до її виконання долучався навіть тодішній виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Андрій Дещиця.
  • У різних країнах також записували кавери на власних мовах.

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