Ультрас прошли по Харькову с известной песней о Путине

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Пятница, 26 апреля 2019, 18:20

Футбольные фанаты прошли маршем по центру Харькова и спели известную нецензурную песню о президенте России Владимира Путине.

Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

Молодые люди растянули баннер баннер с надписью: "Единая страна", спели гимн, после чего выстроились в шеренгу и двинулись по Московскому проспекту.

Кроме знаменитого хита "Путин – х**ло" ультрас выполнили другие кричалки, а также "Воины света" и "Красную руту".

Марш сопровождался применением пиротехники.

 
фото: twitter IT Sector Харків

Конечным пунктом фанатов должен быть стадион, где 26 апреля ФК "Металлист 1925" (Харьков) сыграет с ФК "Колос" (Ковалевка).

5 лет назад, 27 апреля 2014 года, фанаты "Металлиста" и днепропетровского "Днепра" также проводили акцию в поддержку единства Украины, на которой пели песню о Путине.

Напомним:

  • Впервые кричалку о Путине выполнили в Харькове 30 марта 2014 года.
  • После этого ее использовали на различных политических акциях и пикетах.
  • Позже к ее выполнению привлекался даже тогдашний исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица.
  • В разных странах также записывали каверы на своих языках.

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