Ультрас прошли по Харькову с известной песней о Путине

Футбольные фанаты прошли маршем по центру Харькова и спели известную нецензурную песню о президенте России Владимира Путине.

Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

Молодые люди растянули баннер баннер с надписью: "Единая страна", спели гимн, после чего выстроились в шеренгу и двинулись по Московскому проспекту.

Кроме знаменитого хита "Путин – х**ло" ультрас выполнили другие кричалки, а также "Воины света" и "Красную руту".

Марш сопровождался применением пиротехники.

фото: twitter IT Sector Харків

Конечным пунктом фанатов должен быть стадион, где 26 апреля ФК "Металлист 1925" (Харьков) сыграет с ФК "Колос" (Ковалевка).

5 лет назад, 27 апреля 2014 года, фанаты "Металлиста" и днепропетровского "Днепра" также проводили акцию в поддержку единства Украины, на которой пели песню о Путине.

Напомним: