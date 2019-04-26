Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ультрас прошли по Харькову с известной песней о Путине

Пятница, 26 апреля 2019, 18:20

Футбольные фанаты прошли маршем по центру Харькова и спели известную нецензурную песню о президенте России Владимира Путине.

Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

Молодые люди растянули баннер баннер с надписью: "Единая страна", спели гимн, после чего выстроились в шеренгу и двинулись по Московскому проспекту.

Кроме знаменитого хита "Путин – х**ло" ультрас выполнили другие кричалки, а также "Воины света" и "Красную руту".

Марш сопровождался применением пиротехники.

 
фото: twitter IT Sector Харків

Конечным пунктом фанатов должен быть стадион, где 26 апреля ФК "Металлист 1925" (Харьков) сыграет с ФК "Колос" (Ковалевка).

5 лет назад, 27 апреля 2014 года, фанаты "Металлиста" и днепропетровского "Днепра" также проводили акцию в поддержку единства Украины, на которой пели песню о Путине.

Напомним:

  • Впервые кричалку о Путине выполнили в Харькове 30 марта 2014 года.
  • После этого ее использовали на различных политических акциях и пикетах.
  • Позже к ее выполнению привлекался даже тогдашний исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица.
  • В разных странах также записывали каверы на своих языках.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: