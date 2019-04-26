Ультрас прошли по Харькову с известной песней о Путине
Футбольные фанаты прошли маршем по центру Харькова и спели известную нецензурную песню о президенте России Владимира Путине.
Об этом сообщает местное издание NewsRoom.
Молодые люди растянули баннер баннер с надписью: "Единая страна", спели гимн, после чего выстроились в шеренгу и двинулись по Московскому проспекту.
Путін — Хуйло, 26.04.2019 pic.twitter.com/aRVVdN4blT— IT Sector Харків (@itsector) 26 квітня 2019 р.
Кроме знаменитого хита "Путин – х**ло" ультрас выполнили другие кричалки, а также "Воины света" и "Красную руту".
Марш сопровождался применением пиротехники.
Конечным пунктом фанатов должен быть стадион, где 26 апреля ФК "Металлист 1925" (Харьков) сыграет с ФК "Колос" (Ковалевка).
5 лет назад, 27 апреля 2014 года, фанаты "Металлиста" и днепропетровского "Днепра" также проводили акцию в поддержку единства Украины, на которой пели песню о Путине.
Напомним:
- Впервые кричалку о Путине выполнили в Харькове 30 марта 2014 года.
- После этого ее использовали на различных политических акциях и пикетах.
- Позже к ее выполнению привлекался даже тогдашний исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица.
- В разных странах также записывали каверы на своих языках.