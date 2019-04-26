ООС: Бойовики на Донбасі вели вогонь із забороненого озброєння, двоє поранених

Від початку доби на Донбасі бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню, стріляючи по українських військових, у тому числі, із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці дев'ять разів обстріляли позиції українських підрозділів.

Зокрема, з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Павлопіль та поблизу населеного пункту Піски, а також двічі з протитанкових ракетних комплексів в районі населених пунктів Опитне і Мар'їнка.

Повідомляється, що також поблизу населених пунктів Мар'їнка та Чермалик бойовики чотири рази вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Широкине.

За даними ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ЗСУ були обстріляні чотири рази: з мінометів калібру 120 мм – в районі населеного пункту Луганське, з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське, з мінометів калібру 82 мм – в районі міста Світлодарськ.

Зазначається, що внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Наразі ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.