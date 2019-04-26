ООС: Бойовики на Донбасі вели вогонь із забороненого озброєння, двоє поранених

279 переглядів
П'ятниця, 26 квітня 2019, 18:34

Від початку доби на Донбасі  бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню, стріляючи по українських військових, у тому числі, із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці дев'ять разів обстріляли позиції українських підрозділів.

Зокрема, з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Павлопіль та поблизу населеного пункту Піски, а також двічі з протитанкових ракетних комплексів  в районі населених пунктів Опитне і Мар'їнка.

Повідомляється, що також поблизу населених пунктів Мар'їнка та Чермалик бойовики  чотири рази вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Широкине.

За даними ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції  ЗСУ були обстріляні чотири рази: з мінометів калібру 120 мм – в районі населеного пункту Луганське, з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське, з мінометів калібру 82 мм – в районі міста Світлодарськ.

Зазначається, що внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Наразі ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Донбас
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бойовики гатили із забороненої зброї біля Кримського – ООС 25 квітня 2019, 18:12
Війна на сході: 14 обстрілів, окупанти застосовують заборонені міномети та артилерію 25 квітня 2019, 07:43
У середу бойовики атакували на півночі і сході зони ООС, без втрат 24 квітня 2019, 18:26
Усі новини
Головні новини
У Зеленського прокоментували його зустріч з Гройсманом
ЦВК повідомила, коли оголосить результати виборів президента
Зеленський розповів, чого навчила українців Чорнобильська трагедія
Росія зняла санкції з Черновецького і його сина
Усі новини
Лайфхаки

4 поради, що допоможуть зменшити час користування смартфоном

традиції

Рецепт паски від Марини Порошенко

здоров'я

Щеплення від гепатиту В: чому варто робити і не відкладати