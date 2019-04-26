ООС: Боевики на Донбассе вели огонь из запрещенного вооружения, двое раненых

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Пятница, 26 апреля 2019, 18:34

С начала суток на Донбассе боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня, стреляя по украинским военным, в том числе, из запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники девять раз обстреляли позиции украинских подразделений.

В частности, из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты - около населенного пункта Павлополь и вблизи населенного пункта Пески, а также дважды из противотанковых ракетных комплексов в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка.

Сообщается, что также вблизи населенных пунктов Марьинка и Чермалык боевики четыре раза вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Широкино.

По данным ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ были обстреляны четыре раза: из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Луганское, из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское, из минометов калибра 82 мм - в районе города Светлодарск.

Отмечается, что в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Сейчас ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс
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