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Війна на сході: 23 обстріли за добу, знищено вантажівку бойовиків

Субота, 27 квітня 2019, 07:41

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації 18 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

  • тричі з мінометів калібрів 120 та 82 мм, – поблизу міста Авдіївка;
  • чотири рази з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Павлопіль;
  • двічі з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Піски;
  • двічі з протитанкових ракетних комплексів – в районі населених пунктів Опитне і Мар’їнка;
  • з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Опитне;
  • чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Мар’їнка та Чермалик;
  • з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Гнутове;
  • з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Широкине.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник п'ять разів обстріляв позиції українських підрозділів:

  • з мінометів калібру 120 мм – в районі населеного пункту Луганське;
  • з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське;
  • з мінометів калібру 82 мм – в районі міста Світлодарськ;
  • з озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське;
  • зі стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Як повідомляється, жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 26 квітня двох окупантів було знищено, чотирьох – поранено. Також військовослужбовці Об'єднаних сил знищили вантажівку окупантів.

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації населеного пункту Чермалик отримав поранення місцевий мешканець.

Станом на 7:00 27 квітня противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування "Схід":

  • зі станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Новоселівка Друга;
  • з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Широкине.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
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