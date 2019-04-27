Война на востоке: 23 обстрела за сутки, уничтожен грузовик боевиков

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

трижды из минометов калибров 120 и 82 мм, - вблизи города Авдеевка;

четыре раза из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь;

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Пески;

дважды из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка;

из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Опытное;

четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Чермалык;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Гнутово;

из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник пять раз обстрелял позиции украинских подразделений:

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Луганское;

из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское;

из минометов калибра 82 мм - в районе города Светлодарск;

из вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское;

из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Станица Луганская.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Как сообщается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 26 апреля двое оккупантов были уничтожены, четыре - ранены. Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили грузовик оккупантов.

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации населенного пункта Чермалык получил ранения местный житель.

По состоянию на 7:00 27 апреля противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно тактического группировки "Восток":

из станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Новоселовка Вторая;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Широкино.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.