"Паспортний план" Путіна: Євродепутат закликала ЄС проявити ініціативу

Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс закликала ЄС відреагувати на заявлений намір Путіна спростити видачу російського громадянства для всіх українців, зокрема, Гармс просить Німеччину, яка зараз головує у Радбезі ООН, скликати засідання органу.

Як повідомляє "Європейська правда", з таким закликом Гармс виступила у своєму Twitter в суботу.

"Агов, ЄС! Після деяких критичних слів про паспортизацію Донбасу (а це краще, ніж нічого) тепер ви бачите, що Путін продовжує свою ескалацію", - написала євродепутат, звернувшись до глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, єврокомісара Йоганнеса Гана та президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера.

"Чи підніме Гайко Маас (голова МЗС Німеччини - Ред.) це питання на Раді безпеки ООН? Чи українці знову повинні взяти на себе ініціативу?", - зазначила євродепутат, очевидно, маючи на увазі останнє засідання Радбезу ООН щодо паспортизації жителів ОРДЛО, яке відбулося за ініціативи України.

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