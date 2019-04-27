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"Паспортний план" Путіна: Євродепутат закликала ЄС проявити ініціативу

Субота, 27 квітня 2019, 16:34

Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс закликала ЄС відреагувати на заявлений намір Путіна спростити видачу російського громадянства для всіх українців, зокрема, Гармс просить Німеччину, яка зараз головує у Радбезі ООН, скликати засідання органу.

Як повідомляє "Європейська правда", з таким закликом Гармс виступила у своєму Twitter в суботу.

"Агов, ЄС! Після деяких критичних слів про паспортизацію Донбасу (а це краще, ніж нічого) тепер ви бачите, що Путін продовжує свою ескалацію", - написала євродепутат, звернувшись до глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, єврокомісара Йоганнеса Гана та президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера.

"Чи підніме Гайко Маас (голова МЗС Німеччини - Ред.) це питання на Раді безпеки ООН? Чи українці знову повинні взяти на себе ініціативу?", - зазначила євродепутат, очевидно, маючи на увазі останнє засідання Радбезу ООН щодо паспортизації жителів ОРДЛО, яке відбулося за ініціативи України.

Нагадаємо,

  • 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • Згодом Путін заявив, що у Москві думають над наданням російського громадянства в спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО, а й усім українцям.
  • Українські дипломати працюють з міжнародними партнерами над запровадженням жорстких санкцій проти РФ через рішення про видачу російських паспортів жителям окупованої частини Донбасу.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяОРДЛОЄС
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