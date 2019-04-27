"Паспортный план" Путина: Евродепутат призвала ЕС проявить инициативу

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Суббота, 27 апреля 2019, 16:34

Депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала ЕС отреагировать на заявленное намерение Путина упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев, в частности, Хармс просит Германию, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, созвать заседание органа.

Как сообщает "Европейская правда", с таким призывом Хармс выступила в своем Twitter в субботу.

"Эй, ЕС! После некоторых критических слов о паспортизации Донбасса (а это лучше, чем ничего) теперь вы видите, что Путин продолжает свою эскалацию", - написала евродепутат, обратившись к главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, еврокомиссару Иоганнесу Хану и президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру.

Поднимет ли Гайко Маас (глава МИД Германии - Ред.) этот вопрос на Совете безопасности ООН, или украинцы снова должны взять на себя инициативу?", - отметила евродепутат, очевидно, имея в виду последнее заседание Совбеза ООН по паспортизации жителей ОРДЛО, которое состоялось по инициативе Украины.

Напомним,

  • 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • Позже Путин заявил, что в Москве думают над предоставлением российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.
  • Украинские дипломаты работают с международными партнерами над внедрением жестких санкций против России из-за решения о выдаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса.

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Темы: Росcия ОРДЛО ЕС
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