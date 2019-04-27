У парламенті зареєстрували проект про ліквідацію "Укроборонпрому"
У Верховній Раді зареєстровано проект закону, де передбачено можливість ліквідації ДК "Укроборонпром".
Документ №10248 від 24 квітня 2019 року подано групою народних депутатів.
Серед ініціаторів законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження принципів прозорості та публічності у сфері формування та реалізації державної військово-промислової політики" - Сергій Пашинський, Іван Вінник, Тетяна Чорновол, Вадим Кривенко, Андрій Левус, Андрій Тетерук та Юрій Береза.
Як зазначають автори документу, наразі "спостерігається неефективне управління держпідприємствами, які входять до складу "Укроборонпрому ... що тягне за собою неможливість задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань у продукції оборонного призначення, втраті інвестиційної привабливості підприємств, та у зловживаннях з боку посадових осіб держпідприємств, що полягають в укладення договорів та перерахуванні бюджетних коштів суб’єктам господарювання, які мають ознаки фіктивності тощо".
Законопроектом запропоновано внести зміни до закону "Про особливості управління об’єктами держвласності в оборонно-промисловому комплексі" в частині ліквідації ДК "Укроборонпром" та підпорядкування підприємств – учасників концерну центральному органу виконавчої влади".
Зміни, зокрема, пропонується внести в частині визначення особливостей приватизації об’єктів держвласності, здійснення державно-приватного партнерства у вказаній сфері, а також відновлення платоспроможності боржника – суб’єктів державної власності оборонно-промислового комплексу або визнання їх банкрутом.
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Нагадаємо,
- 11 квітня на засіданні Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони його голова Сергій Пашинський заявив, що у парламенті планують зареєструвати законопроект щодо реформування оборонно-промислового комплексу, який передбачає, зокрема, й ліквідацію державного концерну "Укроборонпром".
- За словами Пашинського, майбутній законопроект передбачатиме ліквідацію "Укроборонпрому", створення центрального органу виконавчої влади, який опікуватиметься питаннями оборонної промисловості, зміни до системи закупівель та розсекречення 80% державного оборонного замовлення, можливість державних оборонних підприємств створювати спільні підприємства із стратегічними партнерами та зміни до закону України про державну таємницю.
- "Укроборонпром" був утворений на базі підприємств, які раніше були в управлінні Міноборони. На багатьох підприємствах досі зберігаються значні запаси матеріальних цінностей, які належать Міноборони.
- Останні інвентаризації, проведені Міноборони на складах підприємств концерну, виявили значні недостачі. Ліквідація державного концерну може стати способом приховати масштаби розкрадань.