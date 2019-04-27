У парламенті зареєстрували проект про ліквідацію "Укроборонпрому"

У Верховній Раді зареєстровано проект закону, де передбачено можливість ліквідації ДК "Укроборонпром".

Документ №10248 від 24 квітня 2019 року подано групою народних депутатів.

Серед ініціаторів законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження принципів прозорості та публічності у сфері формування та реалізації державної військово-промислової політики" - Сергій Пашинський, Іван Вінник, Тетяна Чорновол, Вадим Кривенко, Андрій Левус, Андрій Тетерук та Юрій Береза.

Як зазначають автори документу, наразі "спостерігається неефективне управління держпідприємствами, які входять до складу "Укроборонпрому ... що тягне за собою неможливість задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань у продукції оборонного призначення, втраті інвестиційної привабливості підприємств, та у зловживаннях з боку посадових осіб держпідприємств, що полягають в укладення договорів та перерахуванні бюджетних коштів суб’єктам господарювання, які мають ознаки фіктивності тощо".

Законопроектом запропоновано внести зміни до закону "Про особливості управління об’єктами держвласності в оборонно-промисловому комплексі" в частині ліквідації ДК "Укроборонпром" та підпорядкування підприємств – учасників концерну центральному органу виконавчої влади".

Зміни, зокрема, пропонується внести в частині визначення особливостей приватизації об’єктів держвласності, здійснення державно-приватного партнерства у вказаній сфері, а також відновлення платоспроможності боржника – суб’єктів державної власності оборонно-промислового комплексу або визнання їх банкрутом.

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