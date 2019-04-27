В парламенте зарегистрировали проект о ликвидации "Укроборонпрома"

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, где предусмотрена возможность ликвидации ГК "Укроборонпром".

Документ №10248 от 24 апреля 2019 подан группой народных депутатов.

Среди инициаторов законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики" - Сергей Пашинский, Иван Винник, Татьяна Чорновил, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерев и Юрий Береза.

Как отмечают авторы документа, в настоящее время "наблюдается неэффективное управление госпредприятиями, которые входят в состав "Укроборонпрома" ... что влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности предприятий, и в злоупотреблениях со стороны должностных лиц госпредприятий, а именно в заключении договоров и перечислении бюджетных средств субъектам хозяйствования, которые имеют признаки фиктивности и т.п.".

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об особенностях управления объектами госсобственности в оборонно-промышленном комплексе" в части ликвидации ГК "Ук" и подчинения предприятий - участников концерна центральному органу исполнительной власти".

Изменения, в частности, предлагается внести в части определения особенностей приватизации объектов госсобственности, осуществления государственно-частного партнерства в указанной сфере, а также восстановления платежеспособности должника - субъекта госсобственности оборонно-промышленного комплекса или признании их банкротом.

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Напомним,