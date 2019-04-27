Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В парламенте зарегистрировали проект о ликвидации "Укроборонпрома"

Суббота, 27 апреля 2019, 16:56
В парламенте зарегистрировали проект о ликвидации Укроборонпрома

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, где предусмотрена возможность ликвидации ГК "Укроборонпром".

Документ №10248 от 24 апреля 2019 подан группой народных депутатов.

Среди инициаторов законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики" - Сергей Пашинский, Иван Винник, Татьяна Чорновил, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерев и Юрий Береза.

Как отмечают авторы документа, в настоящее время "наблюдается неэффективное управление госпредприятиями, которые входят в состав "Укроборонпрома" ... что влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности предприятий, и в злоупотреблениях со стороны должностных лиц госпредприятий, а именно в заключении договоров и перечислении бюджетных средств субъектам хозяйствования, которые имеют признаки фиктивности и т.п.".

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об особенностях управления объектами госсобственности в оборонно-промышленном комплексе" в части ликвидации ГК "Ук" и подчинения предприятий - участников концерна центральному органу исполнительной власти".

Изменения, в частности, предлагается внести в части определения особенностей приватизации объектов госсобственности, осуществления государственно-частного партнерства в указанной сфере, а также восстановления платежеспособности должника - субъекта госсобственности оборонно-промышленного комплекса или признании их банкротом.

Читайте также: Ликвидировать "Укроборонпром" - "концы в воду"?

Напомним,

  • 11 апреля на заседании Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны его председатель Сергей Пашинский заявил, что в парламенте планируют зарегистрировать законопроект о реформировании оборонно-промышленного комплекса, который предусматривает, в частности, и ликвидацию госконцерна "Укроборонпром".
  • По словам Пашинского, будущий законопроект будет предусматривать ликвидацию "Укроборонпрома", создание центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься вопросами оборонной промышленности, изменения в системе закупок и рассекречивание 80% гособоронного заказа, возможность государственных оборонных предприятий создавать совместные предприятия со стратегическими партнерами и изменения в закон Украины о гостайне.
  • "Укроборонпром" был образован на базе предприятий, которые ранее были в управлении Минобороны. На многих предприятиях до сих пор хранятся значительные запасы материальных ценностей, принадлежащих Минобороны.
  • Последние инвентаризации, проведенные Минобороны на складах предприятий концерна, выявили значительные недостачи. Ликвидация госконцерна может стать способом скрыть масштабы хищений. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкроборонпромВерховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Укроборонпром
Госконцерн "Укроборонпром" окончательно реформировали в акционерное общество
Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: