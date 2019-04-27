Окупанти у суботу порушили "великодне перемир'я" п'ять разів

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Субота, 27 квітня 2019, 18:32

З початку доби 27 квітня бойовики ОРДЛО порушили режим припинення вогню п'ять разів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. 

Про це ввечері у суботу повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях підрозділів ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Зокрема, вогонь вівся біля н.п. Новоселівка Друга, Красногорівка, Широкине та Лебединське. Там бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети  та стрілецьку зброю. 

В районі населеного пункту Луганське противник обстріляв позиції ООС зі станкових протитанкових гранатометів. На провокації бойовики підрозділи ОС давали адекватну відповідь, зазначили у штабі. 

Українська правда

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди
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