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Оккупанты в субботу нарушили "Пасхальное перемирие" пять раз

Суббота, 27 апреля 2019, 18:32

С начала суток 27 апреля боевики ОРДЛО нарушили режим прекращения огня пять раз, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом вечером в субботу сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, огонь велся возле н.п.Новоселовка Вторая, Красногоровка, Широкино и Лебединское. Там боевики применили станковые противотанковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе н.п.Луганское противник обстрелял позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов. На провокации боевики подразделения ОС давали адекватный ответ, заявили в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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