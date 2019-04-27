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У Німеччині відреагували на рішення Трампа щодо торгівлі зброєю

Субота, 27 квітня 2019, 18:59

Сполучені Штати Америки є найбільшим експортером зброї і несуть особливу відповідальність за міжнародні стандарти у питанні торгівлі зброєю.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас, коментуючи рішення президента США Дональда Трампа відкликати підпис США під Міжнародним договором про торгівлю зброєю.

"Ми шкодуємо про рішення президента США Дональда Трампа вийти з угоди про торгівлю зброєю (Arms Trade Treaty, ATT). Дане рішення перешкоджає зусиллям міжнародного співтовариства щодо більш ефективного регулювання цього питання", - заявив Маас.

Він додав, що Німеччина "продовжить наполягати" на посиленні правил у цій сфері.

Нагадаємо, 

  • Міжнародний договір про торгівлю зброєю набрав чинності 24 грудня 2014 року і вперше запроваджував міжнародні стандарти торгівлі звичайними озброєннями, від стрілецької зброї до ракет, танків, літаків і кораблів. Його метою було регулювання поставок зброї у кризові регіони.
  • Договір підписали 130 держав, проте ратифікувала його наразі 101 країна. США входять до числа держав, де ратифікація не відбулася досі. Угоду було передано в Сенат, де вона очікує своєї долі п'ятий рік.
  • Президент США заявив, що відкликав підпис США, що стоїть під Договором про торгівлю зброєю. 
  • За словами Трампа, договір означає втручання у внутрішні справи США і йде врозріз з Другою поправкою до конституції країни, яка гарантує право громадян на носіння та зберігання зброї. 

Українська правда

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Теми: ТрампзброяНімеччина
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