У Німеччині відреагували на рішення Трампа щодо торгівлі зброєю

Сполучені Штати Америки є найбільшим експортером зброї і несуть особливу відповідальність за міжнародні стандарти у питанні торгівлі зброєю.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас, коментуючи рішення президента США Дональда Трампа відкликати підпис США під Міжнародним договором про торгівлю зброєю.

"Ми шкодуємо про рішення президента США Дональда Трампа вийти з угоди про торгівлю зброєю (Arms Trade Treaty, ATT). Дане рішення перешкоджає зусиллям міжнародного співтовариства щодо більш ефективного регулювання цього питання", - заявив Маас.

Він додав, що Німеччина "продовжить наполягати" на посиленні правил у цій сфері.

