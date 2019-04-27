В Германии отреагировали на решение Трампа о торговле оружием

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Суббота, 27 апреля 2019, 18:59

США являются крупнейшим экспортером оружия и несут особую ответственность за международные стандарты в вопросе торговли оружием. 

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя решение президента США Дональда Трампа отозвать подпись США под Международным договором о торговле оружием. 

"Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа выйти из соглашения о торговле оружием (Arms Trade Treaty, ATT). Данное решение препятствует усилиям международного сообщества по более эффективному регулированию этого вопроса", - заявил Маас. 

Он добавил, что Германия "продолжит настаивать" на усилении правил в этой сфере.  

Напомним, 

  • Международный договор о торговле оружием вступил в силу 24 декабря 2014 года и впервые вводил международные стандарты торговли обычными вооружением, от стрелкового оружия до ракет, танков, самолетов и кораблей. Его целью было регулирование поставок оружия в кризисные регионы.
  • Договор подписали 130 государств, однако ратифицировала его пока 101 страна. США входят в число стран, где ратификация не состоялась до сих пор. Соглашение было передано в Сенат, где ожидает своей участи пятый год.
  • Президент США заявил, что отозвал подпись Соединенных Штатов под Договором о торговле оружием.
  • По словам Трампа, договор означает вмешательство во внутренние дела США и идет вразрез со Второй поправкой к Конституции страны, которая гарантирует право граждан на ношение и хранение оружия.

Украинская правда

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Темы: Трамп оружие Германия
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