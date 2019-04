В Германии отреагировали на решение Трампа о торговле оружием

США являются крупнейшим экспортером оружия и несут особую ответственность за международные стандарты в вопросе торговли оружием.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя решение президента США Дональда Трампа отозвать подпись США под Международным договором о торговле оружием.

"Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа выйти из соглашения о торговле оружием (Arms Trade Treaty, ATT). Данное решение препятствует усилиям международного сообщества по более эффективному регулированию этого вопроса", - заявил Маас.

Он добавил, что Германия "продолжит настаивать" на усилении правил в этой сфере.

