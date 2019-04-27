Киїавтодор повідомив, де ще обмежить рух на травневі свята

У Києві з 2 до 6 травня буде частково обмежено рух транспорту в напрямку житлового масиву Троєщина.

Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані "Київатодору".

Зазначається, що рух обмежать частково з 14:00 2 травня до 14:00 6 травня у зв’язку із ремонтом плити проїжджої частини на мосту через р.Десенка.

Окрім того з 2 до 12 травня частково обмежать рух транспорту на естакадному виїзді з вул.Борщагівської на Повітрофлотський шляхопровід у зв’язку із ремонтом деформаційних швів.

Нагадаємо,