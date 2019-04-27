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Киїавтодор повідомив, де ще обмежить рух на травневі свята

Субота, 27 квітня 2019, 19:59

У Києві з 2 до 6 травня буде частково обмежено рух транспорту в напрямку житлового масиву Троєщина. 

Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані "Київатодору". 

Зазначається, що рух обмежать частково з 14:00 2 травня до 14:00 6 травня у зв’язку із ремонтом плити проїжджої частини на мосту через р.Десенка. 

Окрім того з 2 до 12 травня частково обмежать рух транспорту на естакадному виїзді з вул.Борщагівської на Повітрофлотський шляхопровід у зв’язку із ремонтом деформаційних швів. 

Нагадаємо, 

  • Раніше у Київавтодорі повідомили про обмеження руху з 28 квітня до 2 травня на мосту ім.Патона та з 29 квітня до 2 червня – на Південному мосту.

Українська правда

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Теми: Київдороги
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