Киїавтодор повідомив, де ще обмежить рух на травневі свята
Субота, 27 квітня 2019, 19:59
У Києві з 2 до 6 травня буде частково обмежено рух транспорту в напрямку житлового масиву Троєщина.
Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані "Київатодору".
Зазначається, що рух обмежать частково з 14:00 2 травня до 14:00 6 травня у зв’язку із ремонтом плити проїжджої частини на мосту через р.Десенка.
Окрім того з 2 до 12 травня частково обмежать рух транспорту на естакадному виїзді з вул.Борщагівської на Повітрофлотський шляхопровід у зв’язку із ремонтом деформаційних швів.
Нагадаємо,
- Раніше у Київавтодорі повідомили про обмеження руху з 28 квітня до 2 травня на мосту ім.Патона та з 29 квітня до 2 червня – на Південному мосту.
Українська правда