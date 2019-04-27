Киеавтодор сообщил, где еще ограничит движение на майские праздники

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Суббота, 27 апреля 2019, 19:59

В Киеве со 2 по 6 мая будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на данные "Киеватодора".

Отмечается, что движение ограничат частично с 14:00 2 мая до 14:00 6 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через р.Десенка.

Кроме того, с 2 по 12 мая частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде с ул.Борщаговской на Воздухофлотский путепровод в связи с ремонтом деформационных швов.

Напомним,

  • Ранее в Киевавтодоре сообщили об ограничении движения с 28 апреля по 2 мая на мосту Патона и с 29 апреля по 2 июня - на Южном мосту.

Украинская правда

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Темы: Киев дороги
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