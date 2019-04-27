Киеавтодор сообщил, где еще ограничит движение на майские праздники
Суббота, 27 апреля 2019, 19:59
В Киеве со 2 по 6 мая будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на данные "Киеватодора".
Отмечается, что движение ограничат частично с 14:00 2 мая до 14:00 6 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через р.Десенка.
Кроме того, с 2 по 12 мая частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде с ул.Борщаговской на Воздухофлотский путепровод в связи с ремонтом деформационных швов.
Напомним,
- Ранее в Киевавтодоре сообщили об ограничении движения с 28 апреля по 2 мая на мосту Патона и с 29 апреля по 2 июня - на Южном мосту.
Украинская правда