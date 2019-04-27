Волкер: Мешканці окупованого Донбасу - громадяни України, Росія - агресор

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Субота, 27 квітня 2019, 23:05

Мешканці окупованих територій Донецької та Луганської областей є громадянами України.

Про це 27 квітня у своєму Твіттері заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. 

"Люди, які перебувають на території Східної України, підконтрольній Росії, є громадянами України. Обов'язок уряду - зробити все можливе, щоб підтримати їх та звільнити від страждань, спричинених російською агресією", - заявив Волкер.  

Українська правда

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Теми: Донбас Росія ОРДЛО США
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