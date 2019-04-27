Волкер: Мешканці окупованого Донбасу - громадяни України, Росія - агресор

Мешканці окупованих територій Донецької та Луганської областей є громадянами України.

Про це 27 квітня у своєму Твіттері заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

"Люди, які перебувають на території Східної України, підконтрольній Росії, є громадянами України. Обов'язок уряду - зробити все можливе, щоб підтримати їх та звільнити від страждань, спричинених російською агресією", - заявив Волкер.