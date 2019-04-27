Волкер: Мешканці окупованого Донбасу - громадяни України, Росія - агресор
Субота, 27 квітня 2019, 23:05
Мешканці окупованих територій Донецької та Луганської областей є громадянами України.
Про це 27 квітня у своєму Твіттері заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
"Люди, які перебувають на території Східної України, підконтрольній Росії, є громадянами України. Обов'язок уряду - зробити все можливе, щоб підтримати їх та звільнити від страждань, спричинених російською агресією", - заявив Волкер.
The people in Russia-controlled eastern Ukraine are Ukrainian citizens and it is the duty of the government to do everything possible to support them and allieviate the suffering caused by Russian aggression.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 27 квітня 2019 р.
Українська правда