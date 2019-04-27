Волкер: Жители оккупированного Донбасса - граждане Украины, РФ - агрессор
Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей являются гражданами Украины.
Об этом 27 апреля в своем Твиттере заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Люди, которые находятся на территории Восточной Украины, подконтрольной России, являются гражданами Украины. Обязанность правительства - сделать все возможное, чтобы поддержать их и освободить от страданий, вызванных российской агрессией", - заявил Волкер.
The people in Russia-controlled eastern Ukraine are Ukrainian citizens and it is the duty of the government to do everything possible to support them and allieviate the suffering caused by Russian aggression.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 27 квітня 2019 р.
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