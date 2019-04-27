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Волкер: Жители оккупированного Донбасса - граждане Украины, РФ - агрессор

Суббота, 27 апреля 2019, 23:05

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей являются гражданами Украины.

Об этом 27 апреля в своем Твиттере заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Люди, которые находятся на территории Восточной Украины, подконтрольной России, являются гражданами Украины. Обязанность правительства - сделать все возможное, чтобы поддержать их и освободить от страданий, вызванных российской агрессией", - заявил Волкер.

Украинская правда
Темы: ДонбассРосcияОРДЛОСША
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