Волкер: Жители оккупированного Донбасса - граждане Украины, РФ - агрессор

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей являются гражданами Украины.

Об этом 27 апреля в своем Твиттере заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Люди, которые находятся на территории Восточной Украины, подконтрольной России, являются гражданами Украины. Обязанность правительства - сделать все возможное, чтобы поддержать их и освободить от страданий, вызванных российской агрессией", - заявил Волкер.

The people in Russia-controlled eastern Ukraine are Ukrainian citizens and it is the duty of the government to do everything possible to support them and allieviate the suffering caused by Russian aggression.