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Прем'єр-ліга: "Шахтар" переміг "Маріуполь", не забивши два пенальті

Неділя, 28 квітня 2019, 16:04

Донецький "Шахтар" у матчі 26 туру української Прем`єр-ліги з рахунком 1:0 переміг ФК "Маріуполь".

Рахунок в матчі на 12-й хвилині відкрив Велінгтон Нем після пасу Сергія Болбата.

На 24-й хвилині Жуніор Мораєс не реалізував пенальті, пробивши повз ворота.

На 50-й хвилині був вилучений Павло Полегенько за фол на Жуніору Мораєсу, і суддя призначає ще один пенальті у ворота маріупольців. Цього разу з 11-ти метрів бив Алан Патрік, і Євгеній Гальчук бере цей удар.

До завершення матчу в "Шахтаря" було ще кілька моментів, щоб збільшити рахунок, але знову надійно зіграв воротар "Маріуполя". Вже в доданий арбітром час після удару Тете ворота "Маріуполя" рятує штанга воріт. У господарів шансів біля воріт "гірників" не було в першому таймі і в заключній 45-хвилинці.

Микола Аврамчук, для УП

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Теми: футбол
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