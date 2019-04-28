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Премьер-лига: "Шахтер" победил "Мариуполь", не забив два пенальти

Воскресенье, 28 апреля 2019, 16:04

Донецкий "Шахтер" в матче 26 тура украинской Премьер-лиги со счетом 1:0 победил ФК "Мариуполь".

Счет в матче на 12-й минуте открыл Веллингтон Нем после паса Сергея Болбата.

На 24-й минуте Жуниор Мораес не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

На 50-й минуте был удален Павел Полегенько за фол на Жуниору Мораесу, и судья назначает еще один пенальти в ворота мариупольцев. В этот раз с 11-ти метров бил Алан Патрик, и Евгений Гальчук берет этот удар.

До завершения матча у "Шахтера" было еще несколько моментов, чтобы увеличить счет, но опять надежно сыграл вратарь "Мариуполя". Уже в добавленное арбитром время после удара Тете ворота "Мариуполя" спасает штанга ворот. У хозяев шансов у ворот "горняков" не было в первом тайме и в заключительной 45-минутке.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
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