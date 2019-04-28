На Великдень бойовики обстріляли Кримське: втрат немає
У неділю бойовики ОРДЛО обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське.
Про це ввечері 28 квітня повідомили у прес-центрі штабу Операції Об'єднаних сил.
За даними штабу, обстріл було здійснено з гранатометів різних систем.
"На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - заявили військові.
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