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На Великдень бойовики обстріляли Кримське: втрат немає

Неділя, 28 квітня 2019, 18:46

У неділю бойовики ОРДЛО обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське.

Про це ввечері 28 квітня повідомили у прес-центрі штабу Операції Об'єднаних сил.  

За даними штабу, обстріл було здійснено з гранатометів різних систем.

"На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - заявили військові. 

Українська правда

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Теми: ООСДонбасОРДЛОМінські угоди
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