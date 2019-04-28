На Пасху боевики обстреляли Крымское: потерь нет
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Воскресенье, 28 апреля 2019, 18:46
В воскресенье боевики ОРДЛО обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское.
Об этом вечером 28 апреля сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
По данным штаба, обстрел был осуществлен из гранатометов различных систем.
"На враждебные провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - заявили военные.
Украинская правда
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