На Пасху боевики обстреляли Крымское: потерь нет

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Воскресенье, 28 апреля 2019, 18:46

В воскресенье боевики ОРДЛО обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское.

Об этом вечером 28 апреля сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

По данным штаба, обстрел был осуществлен из гранатометов различных систем.

"На враждебные провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - заявили военные.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс ОРДЛО Минские соглашения
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