На Пасху боевики обстреляли Крымское: потерь нет

В воскресенье боевики ОРДЛО обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское.

Об этом вечером 28 апреля сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

По данным штаба, обстрел был осуществлен из гранатометов различных систем.

"На враждебные провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - заявили военные.