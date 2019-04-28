Політв’язень Бекіров не отримує медикаментів, можлива "цукрова кома"

Український політв’язень Едем Бекіров не отримує медикаментів, через що може впасти у "цукрову кому".

Про це 28 квітня повідомила в.о. глави МОЗ України Уляна Супрун.

"Важко хворий український політв’язень Едем Бекіров більше тижня не отримує медикаментів. За словами родичів Едема, вірогідність "цукрової коми" зростає щодня", - зазначила Супрун.

Вона нагадала, що Бекіров незаконно утримується Росією у СІЗО Симферополя.

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