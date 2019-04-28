Політв’язень Бекіров не отримує медикаментів, можлива "цукрова кома"

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Неділя, 28 квітня 2019, 22:29

Український політв’язень Едем Бекіров не отримує медикаментів, через що може впасти у "цукрову кому". 

Про це 28 квітня повідомила в.о. глави МОЗ України Уляна Супрун. 

"Важко хворий український політв’язень Едем Бекіров більше тижня не отримує медикаментів. За словами родичів Едема, вірогідність "цукрової коми" зростає щодня", - зазначила Супрун.

Вона нагадала, що Бекіров незаконно утримується Росією у СІЗО Симферополя. 

Нагадаємо, 

  • 12 грудня громадянина України, кримськотатарського активіста Едема Бекірова затримали російські силовики на в'їзді до окупованого РФ Криму з боку КПВВ Чонгар. 
  • 13 грудня підконтрольний Кремлю Київський районний "суд" Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці. 
  • Росіяни підозрюють Бекірова у зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів. Активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.
  • У лютому адвокат Бекірова повідомив, що у політв’язня зберігається підвищений рівень цукру у крові та з'явились болі у серці, призначений після медогляду інсулін йому не допомагає. 

Українська правда

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Теми: політв'язні Крим Росія
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