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Политзаключенный Бекиров не получает медикаментов, возможна "сахарная кома"

Воскресенье, 28 апреля 2019, 22:29
Политзаключенный Бекиров не получает медикаментов, возможна сахарная кома

Украинский политзаключенный Эдем Бекиров не получает медикаментов, из-за чего может упасть в "сахарную кому".

Об этом 28 апреля сообщила и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.

"Тяжело больной украинский политзаключенный Эдем Бекиров больше недели не получает медикаментов. По словам родственников Эдема, вероятность "сахарной комы" растет каждый день", - отметила Супрун.

Она напомнила, что Бекиров незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя.

Напомним,

  • 12 декабря гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный РФ Крыму со стороны КПВВ Ченгар.
  • 13 декабря подконтрольный Кремлю Киевский районный "суд" Симферополя арестовал Бекирова на два месяца.
  • Россияне подозревают Бекирова в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.
  • В феврале адвокат Бекирова сообщил\, что у политзаключенного сохраняется повышенный уровень сахара в крови и появились боли в сердце, назначенный после медосмотра инсулин ему не помогает.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеКрымРосcия
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