Политзаключенный Бекиров не получает медикаментов, возможна "сахарная кома"

Украинский политзаключенный Эдем Бекиров не получает медикаментов, из-за чего может упасть в "сахарную кому".

Об этом 28 апреля сообщила и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.

"Тяжело больной украинский политзаключенный Эдем Бекиров больше недели не получает медикаментов. По словам родственников Эдема, вероятность "сахарной комы" растет каждый день", - отметила Супрун.

Она напомнила, что Бекиров незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя.

Напомним,