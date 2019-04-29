На Великдень окупанти тричі відкривали вогонь, але зазнали втрат в небойових умовах

Минулої доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Широкине, і з мінометів калібру 82 мм біля населеного пункту Піски.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з гранатометів різних систем обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське.

Втрати ворога сталися в небойових умовах. За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 квітня "троє окупантів померли, один травмований".

Станом на 7:00 29 квітня ворог з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Широкине в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.