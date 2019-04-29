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На Пасху оккупанты трижды открывали огонь, но понесли потери в небоевых условиях

Понедельник, 29 апреля 2019, 07:53

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Широкино, и из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из гранатометов различных систем обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское.

Потери врага произошли в небоевых условиях. По данным разведки Объединенных сил, 28 апреля "трое оккупантов умерли, один травмирован".

По состоянию на 7:00 29 апреля враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Широкино в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСбоевые действия
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