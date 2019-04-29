У Зеленського звинуватили оточення Порошенка у співпраці з росЗМІ

У команді Володимира Зеленського підозрюють оточення чинного президента Петра Порошенка у співпраці з російськими медіа з метою дискредитації переможця президентських виборів.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у понеділок командою Зеленського.

"Протягом останніх кількох днів людьми з оточення Петра Порошенка було сфабриковано одразу кілька відверто брехливих новин, які, тим не менше, розійшлися у ЗМІ. У тому числі, російських. Це наштовхує на висновок про тісну співпрацю близького кола Порошенка з російськими медіа з метою дискредитації новообраного президента України", - йдеться в заяві.

У команді Зеленського навели приклади фейків, які вони пов'язують із оточенням Порошенка.

Серед них – неправдиве повідомлення нардепа від БПП Володимира Ар'єва про те, що на відпочинку в Туреччині поряд із Зеленським під час приготування шашлику був помічений німецький політик Грегор Гізі, який лобіює інтереси Росії в ПАРЄ в питаннях санкцій проти РФ. Зазначається, що Ар'єв за цей пост вибачився, але повідомлення вже було поширене у ЗМІ.

Ще один фейк стосувався нібито відпочинку Зеленського на яхті олігарха Ігоря Коломойського та його зустрічей і переговорів із представниками Владислава Суркова та Віктора Медведчука, який поширив російський Telegram-канал "Незигарь".

У команді Зеленського заявляють, що "ця брехня набула розголосу серед відданих прихильників ще діючого гаранта Конституції, а також у засобах масової інформації".

Також повідомляється, що під час відпочинку Зеленського в Туреччині на закриту територію готелю пробралися журналісти телеканалу "Росія", які представилися гостями готелю і навіть сфотографувалися із Зеленським, а потім намагалися організувати провокацію.

"Питання — кому це вигідно? Відповідь очевидна", - заявили в команді Зеленського.

"Дехто не готовий з гідністю прийняти свою поразку, його оточення каламутить прозору воду, намагаючись приховати власні недобросовісні дії, у тому числі, використовуючи у своїх маніпулятивних інформ-атаках представників медіа", - йдеться у заяві.

У команді Зеленського додали, що "відповідальність неминуча, і вона вже незабаром".

"Адже короткостроковий та досить неспокійний відпочинок Зеленського вже завершився. Він повертається до справ. Для декого вони можуть стати кримінальними", - йдеться у тексті.