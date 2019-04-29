В команде Владимира Зеленского подозревают окружение действующего президента Петра Порошенко в сотрудничестве с российскими медиа с целью дискредитации победителя президентских выборов.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в понедельник командой Зеленского.

"В течение последних нескольких дней людьми из окружения Петра Порошенко были сфабрикованы сразу несколько откровенно лживых новостей, которые, тем не менее, разошлись в СМИ. В том числе, российских. Это наталкивает на вывод о тесном сотрудничестве ближайшего круга Порошенко с российскими медиа с целью дискредитации новоизбранного президента Украины", - говорится в заявлении.

В команде Зеленского привели примеры фейков, которые они связывают с окружением Порошенко.

Среди них - ложное сообщение нардепа от БПП Владимира Арьева о том, что на отдыхе в Турции рядом с Зеленским во время приготовления шашлыка был замечен немецкий политик Грегор Гизи, который лоббирует интересы России в ПАСЕ в вопросах санкций против РФ. Отмечается, что Арьев за этот пост извинился, но сообщение уже было распространено в СМИ.

Еще один фейк касался якобы отдыха Зеленского на яхте олигарха Игоря Коломойского и его встреч и переговоров с представителями Владислава Суркова и Виктора Медведчука, который распространил российский Telegram канал "Незигарь".

В команде Зеленского заявляют, что "эта ложь получила огласку среди преданных поклонников еще действующего гаранта Конституции, а также в средствах массовой информации".

Также сообщается, что во время отдыха Зеленского в Турции на закрытую территорию отеля пробрались журналисты телеканала "Россия", которые представились гостями отеля и даже сфотографировались с Зеленским, а затем пытались организовать провокацию.

"Вопрос - кому это выгодно? Ответ очевиден", - заявили в команде Зеленского.

"Кое-кто не готов с достоинством принять свое поражение, его окружение мутит прозрачную воду, пытаясь скрыть собственные недобросовестные действия, в том числе, используя в своих манипулятивных информ-атаках представителей медиа", - говорится в заявлении.

В команде Зеленского добавили, что "ответственность неизбежна, и она уже скоро".

"Ведь краткосрочный и достаточно беспокойный отдых Зеленского уже завершился. Он возвращается к делам. Для некоторых они могут стать уголовными", - говорится в тексте.