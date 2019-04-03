У команді Порошенка відреагували на вимоги штабу Зеленського

28047 переглядів
Середа, 3 квітня 2019, 14:37

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко нагадала команді кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського, що змінювати законодавство може парламент, а не глава держави.

Так вона відреагувала на перелік вимог, які штаб Зеленського висунув Петру Порошенку, зокрема на першу вимогу забезпечити скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів.

За словами Геращенко, президент давно вніс до Верховної Ради проект скасування е-декларування для активістів, але його не підтримали нинішні прибічники Зеленського.

"Нагадаю Зе-команді (бо Зе кандидат на концертах) – зміни до законів приймає ВР, а не президент. Президент Порошенко ще півтора роки тому вніс до парламенту як невідкладний законопроект про скасування е- декларування для активістів. Альтернативний, до речі, тоді внесла Ю. Тимошенко. Рада ці голосування успішно провалила", – пише Геращенко у Facebook.

"Члени партії "укроп", які підтримують Зе, в т ч кандидат в президенти Шевченко, який вже заявив, що молиться за перемогу кандидата Зе- не голосували за жоден! Таке от зе...", – зазначила віце-спікер.

За словами Геращенко, така ж ситуація і за голосування в першому читанні законопроекту про вибори до парламенту.

"Почніть з себе і закличте своіх депутатів - фанів і критиків П голосувати ЗА, а не зе", – написала також вона.

Геращенко також зазначила, що прагне побачити дебати кандидатів у президенти перед другим туром.

Нагадаємо:

  • 3 квітня команда кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського оголосила список вимог до діючого глави держави та кандидата у президента Петра Порошенко, які він має виконати до закінчення строку своїх президентських повноважень.
  • 31 березня відбувся перший тур президентських виборів.
  • За результатами підрахунку 99,96% протоколів,  за Володимира Зеленського проголосувало 30,24% виборців, а за Петра Порошенка - 15,95%.
  • Кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко відреагував на результати голосування і звернувся до молодих людей із словами, що почув їх та попросив тепер почути його.
  • Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів, взяти участь у дебатах.
  • Другий тур виборів має відбутися 21 квітня.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вибори президента 2019


powered by lun.ua
По темі
Порошенка звинуватили в наймі "чорного політтехнолога", в АП заперечують 3 квітня 2019, 13:24
Перемога актора як програш Кремля? 3 квітня 2019, 12:30
Гройсман прокоментував перший тур виборів президента 3 квітня 2019, 11:58
Усі новини
Головні новини
У команді Порошенка відреагували на вимоги штабу Зеленського
"Нафтогаз" уже знизив ціну на газ для населення
Кабмін дозволив "Нафтогазу" продавати газ населенню дешевше
Порошенка звинуватили в наймі "чорного політтехнолога", в АП заперечують
Усі новини
Досвід

Історія хлопця, який перевдягається дівчиною

їжа

Як португальські паштейші смачно приживаються в Україні

їжа

8 порад, як зменшити розмір порції