У команді Порошенка відреагували на вимоги штабу Зеленського

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко нагадала команді кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського, що змінювати законодавство може парламент, а не глава держави.

Так вона відреагувала на перелік вимог, які штаб Зеленського висунув Петру Порошенку, зокрема на першу вимогу забезпечити скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів.

За словами Геращенко, президент давно вніс до Верховної Ради проект скасування е-декларування для активістів, але його не підтримали нинішні прибічники Зеленського.

"Нагадаю Зе-команді (бо Зе кандидат на концертах) – зміни до законів приймає ВР, а не президент. Президент Порошенко ще півтора роки тому вніс до парламенту як невідкладний законопроект про скасування е- декларування для активістів. Альтернативний, до речі, тоді внесла Ю. Тимошенко. Рада ці голосування успішно провалила", – пише Геращенко у Facebook.

"Члени партії "укроп", які підтримують Зе, в т ч кандидат в президенти Шевченко, який вже заявив, що молиться за перемогу кандидата Зе- не голосували за жоден! Таке от зе...", – зазначила віце-спікер.

За словами Геращенко, така ж ситуація і за голосування в першому читанні законопроекту про вибори до парламенту.

"Почніть з себе і закличте своіх депутатів - фанів і критиків П голосувати ЗА, а не зе", – написала також вона.

Геращенко також зазначила, що прагне побачити дебати кандидатів у президенти перед другим туром.

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