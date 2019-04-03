У команді Порошенка відреагували на вимоги штабу Зеленського
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко нагадала команді кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського, що змінювати законодавство може парламент, а не глава держави.
Так вона відреагувала на перелік вимог, які штаб Зеленського висунув Петру Порошенку, зокрема на першу вимогу забезпечити скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів.
За словами Геращенко, президент давно вніс до Верховної Ради проект скасування е-декларування для активістів, але його не підтримали нинішні прибічники Зеленського.
"Нагадаю Зе-команді (бо Зе кандидат на концертах) – зміни до законів приймає ВР, а не президент. Президент Порошенко ще півтора роки тому вніс до парламенту як невідкладний законопроект про скасування е- декларування для активістів. Альтернативний, до речі, тоді внесла Ю. Тимошенко. Рада ці голосування успішно провалила", – пише Геращенко у Facebook.
"Члени партії "укроп", які підтримують Зе, в т ч кандидат в президенти Шевченко, який вже заявив, що молиться за перемогу кандидата Зе- не голосували за жоден! Таке от зе...", – зазначила віце-спікер.
За словами Геращенко, така ж ситуація і за голосування в першому читанні законопроекту про вибори до парламенту.
"Почніть з себе і закличте своіх депутатів - фанів і критиків П голосувати ЗА, а не зе", – написала також вона.
Геращенко також зазначила, що прагне побачити дебати кандидатів у президенти перед другим туром.
Нагадаємо:
- 3 квітня команда кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського оголосила список вимог до діючого глави держави та кандидата у президента Петра Порошенко, які він має виконати до закінчення строку своїх президентських повноважень.
- 31 березня відбувся перший тур президентських виборів.
- За результатами підрахунку 99,96% протоколів, за Володимира Зеленського проголосувало 30,24% виборців, а за Петра Порошенка - 15,95%.
- Кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко відреагував на результати голосування і звернувся до молодих людей із словами, що почув їх та попросив тепер почути його.
- Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів, взяти участь у дебатах.
- Другий тур виборів має відбутися 21 квітня.