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Заступник генпрокурора США подав у відставку після завершення розслідування у "справі РФ"

Вівторок, 30 квітня 2019, 01:55

Заступник генпрокурора США Род Розенштайн, який фактично був куратором розслідування втручання Росії в американські вибори 2016 року, подав у відставку.

Про це повідомляє CNN.

"Заступник генерального прокурора Род Розенштайн, який призначав спецпрокурора Роберта Мюллера для розслідування втручання Росії в президентські вибори 2016 року, у понеділок надіслав до Білого дому лист про відставку", - йдеться у повідомленні.

Повноваження Розенштайна на посаді завершуються 11 травня.

Він зазначив, щосередній термін перебування на цій посаді становить 16 місяців, і лише небагато чиновників працюють довше 2 років.

Зазначається, що Род Розенштайн фактично був куратором розслідування втручання РФ в американські вибори після вимушеного самовідводу генпрокурора Джеффа Сешнса. Він виконував цю роль до призначення на початку 2019-го Вільяма Барра на посаду генпрокурора США.

Розенштайн планував піти у відставку у середині березня, але залишився, щоб завершити розслідування Мюллера.

Нагадаємо:

  • 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.
  • За підсумками розслідування, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером, ані президент США Дональд Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.
  • Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втрутилася у президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.

Теми: США
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