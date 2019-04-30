Заместитель генпрокурора США подал в отставку после завершения расследования по "делу РФ"
Заместитель генпрокурора США Род Розенштайн, который фактически курировал расследование вмешательства России в американские выборы 2016 года, подал в отставку.
Об этом сообщает CNN.
"Заместитель генерального прокурора Род Розенштайн, который назначал спецпрокурора Роберта Мюллера для расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года, в понедельник направил в Белый дом письмо об отставке", - говорится в сообщении.
Полномочия Розенштайна на должности завершаются 11 мая.
Он отметил, что средний срок пребывания на этой должности составляет 16 месяцев, и лишь немного чиновников работают более 2 лет.
Отмечается, что Род Розенштайн фактически курировал расследование вмешательства РФ в американские выборы после вынужденного самоотвода генпрокурора Джеффа Сешнса. Он выполнял эту роль до назначения в начале 2019-го Уильяма Барра на должность генпрокурора США.
Розенштайн планировал уйти в отставку в середине марта, но остался, чтобы завершить расследование Мюллера.
Напомним:
- 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
- По итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства России в выборы 2016 года.
- Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вторглась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
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