Заместитель генпрокурора США подал в отставку после завершения расследования по "делу РФ"

Заместитель генпрокурора США Род Розенштайн, который фактически курировал расследование вмешательства России в американские выборы 2016 года, подал в отставку.

Об этом сообщает CNN.

"Заместитель генерального прокурора Род Розенштайн, который назначал спецпрокурора Роберта Мюллера для расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года, в понедельник направил в Белый дом письмо об отставке", - говорится в сообщении.

Полномочия Розенштайна на должности завершаются 11 мая.

Он отметил, что средний срок пребывания на этой должности составляет 16 месяцев, и лишь немного чиновников работают более 2 лет.

Отмечается, что Род Розенштайн фактически курировал расследование вмешательства РФ в американские выборы после вынужденного самоотвода генпрокурора Джеффа Сешнса. Он выполнял эту роль до назначения в начале 2019-го Уильяма Барра на должность генпрокурора США.

Розенштайн планировал уйти в отставку в середине марта, но остался, чтобы завершить расследование Мюллера.

Напомним: