Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заместитель генпрокурора США подал в отставку после завершения расследования по "делу РФ"

Вторник, 30 апреля 2019, 01:55

Заместитель генпрокурора США Род Розенштайн, который фактически курировал расследование вмешательства России в американские выборы 2016 года, подал в отставку.

Об этом сообщает CNN.

"Заместитель генерального прокурора Род Розенштайн, который назначал спецпрокурора Роберта Мюллера для расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года, в понедельник направил в Белый дом письмо об отставке", - говорится в сообщении.

Полномочия Розенштайна на должности завершаются 11 мая.

Он отметил, что средний срок пребывания на этой должности составляет 16 месяцев, и лишь немного чиновников работают более 2 лет.

Отмечается, что Род Розенштайн фактически курировал расследование вмешательства РФ в американские выборы после вынужденного самоотвода генпрокурора Джеффа Сешнса. Он выполнял эту роль до назначения в начале 2019-го Уильяма Барра на должность генпрокурора США.

Розенштайн планировал уйти в отставку в середине марта, но остался, чтобы завершить расследование Мюллера.

Напомним:

  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
  • По итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства России в выборы 2016 года.
  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вторглась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
США
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: