Помпео: РФ і в 2050-му намагатиметься втручатись у вибори США
Держсекретар США Майк Помпео очікує, що Росія буде десятиліттями намагатись втрутитись в американські вибори.
Про це він сказав головному редактору американського видання The Hill Бобу Кюсаку, передає "Голос Америки".
"Маємо очікувати, що і в 2050 році росіяни все ще будуть це робити", - наголосив держсекретар США.
За його словами, втручання РФ у вибори не є чимось новим.
"Безсумнівно, вони загрожували нашим виборам у 1974 році, вони втручались у 80-х", - заявив Помпео.
Він підкреслює, що спектр загроз є більшим і надходить не лише з РФ, але і з Китаю, Ірану та недержавних діячів. Ці загрози можуть стосуватись не лише виборів, але й діяльності інфраструктури, включаючи фінансову систему і телекомунікації.
Помпео переконаний, що адміністрація Обами мала робити більше, щоб стримувати російське втручання.
"Росіяни втрутились. Це відбувалось перед виборами 2016 року, звичайно, вони мусили робити все можливе, щоб цьому запобігти", - заявив він.
Нагадаємо:
- 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.
- За підсумками розслідування, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером, ані президент США Дональд Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.
- Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втрутилася у президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.
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