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Помпео: РФ і в 2050-му намагатиметься втручатись у вибори США

Вівторок, 30 квітня 2019, 03:40
Помпео: РФ і в 2050-му намагатиметься втручатись у вибори США

Держсекретар США Майк Помпео очікує, що Росія буде десятиліттями намагатись втрутитись в американські вибори.

Про це він сказав головному редактору американського видання The Hill Бобу Кюсаку, передає "Голос Америки".

"Маємо очікувати, що і в 2050 році росіяни все ще будуть це робити", - наголосив держсекретар США.

За його словами, втручання РФ у вибори не є чимось новим.

"Безсумнівно, вони загрожували нашим виборам у 1974 році, вони втручались у 80-х", - заявив Помпео.

Він підкреслює, що спектр загроз є більшим і надходить не лише з РФ, але і з Китаю, Ірану та недержавних діячів. Ці загрози можуть стосуватись не лише виборів, але й діяльності інфраструктури, включаючи фінансову систему і телекомунікації.

Помпео переконаний, що адміністрація Обами мала робити більше, щоб стримувати російське втручання.

"Росіяни втрутились. Це відбувалось перед виборами 2016 року, звичайно, вони мусили робити все можливе, щоб цьому запобігти", - заявив він.

Нагадаємо:

  • 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.
  • За підсумками розслідування, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером, ані президент США Дональд Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.
  • Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втрутилася у президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАРосія
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