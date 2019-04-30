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Помпео: РФ и в 2050-м будет пытаться вмешиваться в выборы США

Вторник, 30 апреля 2019, 03:40
Помпео: РФ и в 2050-м будет пытаться вмешиваться в выборы США

Госсекретарь США Майк Помпео ожидает, что Россия будет десятилетиями пытаться вмешаться в американские выборы.

Об этом он сказал главному редактору американского издания The Hill Бобу Кюсаку, передает "Голос Америки".

"Должны ожидать, что и в 2050 году россияне все еще будут это делать", - подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, вмешательство РФ в выборы не является чем-то новым.

"Несомненно, они угрожали нашим выборам в 1974 году, они вмешивались в 80-х", - заявил Помпео.

Он отмечает, что спектр угроз является большим и поступает не только из РФ, но и из Китая, Ирана и негосударственных деятелей. Эти угрозы могут касаться не только выборов, но и деятельности инфраструктуры, включая финансовую систему и телекоммуникации.

Помпео убежден, что администрация Обамы должна была делать больше, чтобы сдерживать российское вмешательство.

"Россияне вмешались. Это происходило перед выборами 2016 года, конечно, они должны были делать все возможное, чтобы это предотвратить", - заявил он.

Напомним:

  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
  • По итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства России в выборы 2016 года.
  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вторглась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.

Темы: СШАРосcия
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