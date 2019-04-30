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ФРН попередила Туреччину про наслідки через купівлю С-400

Вівторок, 30 квітня 2019, 06:12

Посол Німеччини в Туреччині Мартін Ердман заявив про "серйозне занепокоєння" Берліна через плани Туреччини щодо купівлі російських зенітних ракетних систем С-400.

Про це повідомляє DW.

"Ми хотіли б, щоб Туреччина залишилася укоріненою в західному альянсі, тому з занепокоєнням дивимось на покупку С-400", - сказав Ердман.

Він визнав, що кожна держава може вільно купувати озброєння на світовому ринку, проте Туреччині доведеться "взяти до уваги наслідки" рішення про покупку системи, що не відповідає стандартам НАТО.

Німеччина приєднується до США та інших партнерів по НАТО, які насторожено оцінюють цей крок.

Представник президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що Туреччина ухвалила рішення про покупку С-400 тільки після того, як 10 років марно домагалася від США продажі систем Patriot.

Він підкреслив, що С-400 будуть використовуватися "окремо", а не в комплексі з іншими озброєннями НАТО.

Нагадаємо:

  • Раніше сенатори США Джим Інгофф, Джим Ріш та Боб Менендес заявили, що на Туреччину накладуть важкі санкції, якщо вона отримає поставки російських систем ППО С-400.

Теми: НімеччинаТуреччина
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