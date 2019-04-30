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ФРГ предупредила Турцию о последствиях из-за покупки С-400

Вторник, 30 апреля 2019, 06:12

Посол Германии в Турции Мартин Эрдман заявил о "серьезном беспокойстве" Берлина из-за планов Турции по покупке российских зенитных ракетных систем С-400.

Об этом сообщает DW.

"Мы хотели бы, чтобы Турция осталась укоренена в западном альянсе, поэтому с беспокойством смотрим на покупку С-400", - сказал Эрдман.

Он признал, что каждое государство может свободно покупать вооружение на мировом рынке, однако Турции придется "взять во внимание последствия" решения о покупке системы, которая не соответствует стандартам НАТО.

Германия присоединяется к США и другим партнерам по НАТО, которые настороженно оценивают этот шаг.

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Турция приняла решение о покупке С-400 только после того, как 10 лет тщетно добивалась от США продажи систем Patriot.

Он подчеркнул, что С-400 будут использоваться "отдельно", а не в комплексе с другими вооружениями НАТО.

Напомним:

  • Ранее сенаторы США Джим Ингофф, Джим Риш и Менендес заявили, что на Турцию наложат тяжелые санкции, если она получит поставки российских систем ПВО С-400.

Темы: ГерманияТурция
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