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ДТП з українцями в Росії: з'явилися подробиці

Вівторок, 30 квітня 2019, 09:37

Внаслідок ДТП в Орловській області РФ між "КамАЗ" та пасажирським автобусом Yutong постраждало 15 громадян України, 12 з них уже могли залишити місцеву лікарню.

Про це повідомив "Українській правді" заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Кирилич відзначив, що 1 пасажир у важкому стані знаходиться у Крамській райлікарні, ще двоє - в Орловській обласній лікарні, іншим надано меддопомогу та дозвіл залишити лікарню.

У консульській службі відзначили, що решта пасажирів розмістили в готелях міста Орел.

За словами Кирилича, в автобусі перебувало 52 громадян України.

"Консул підтримує постійний зв‘язок з черговими УМВС та МНС. Родичів постраждалих поінформовано", - повідомив він.

Нагадаємо:

  • 30 квітня в Орловській області РФ зіткнулись "КамАЗ" та пасажирський автобус Yutong, в якому перебували 54 пасажири.

Українська правда
Теми: РосіяДТПУкраїна
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