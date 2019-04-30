ДТП з українцями в Росії: з'явилися подробиці

Внаслідок ДТП в Орловській області РФ між "КамАЗ" та пасажирським автобусом Yutong постраждало 15 громадян України, 12 з них уже могли залишити місцеву лікарню.

Про це повідомив "Українській правді" заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Кирилич відзначив, що 1 пасажир у важкому стані знаходиться у Крамській райлікарні, ще двоє - в Орловській обласній лікарні, іншим надано меддопомогу та дозвіл залишити лікарню.

У консульській службі відзначили, що решта пасажирів розмістили в готелях міста Орел.

За словами Кирилича, в автобусі перебувало 52 громадян України.

"Консул підтримує постійний зв‘язок з черговими УМВС та МНС. Родичів постраждалих поінформовано", - повідомив він.

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