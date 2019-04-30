ДТП с украинцами в ​​России: появились подробности

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Вторник, 30 апреля 2019, 09:37

В результате ДТП в Орловской области РФ между "КамАЗ" и пассажирским автобусом Yutong пострадало 15 граждан Украины, 12 из них уже могли оставить местную больницу.

Об этом сообщил "Украинской правде" заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Кирилич отметил, что 1 пассажир в тяжелом состоянии находится в Крамской райбольнице, еще двое - в Орловской областной больнице, другим оказана медпомощь и разрешение покинуть больницу.

В консульской службе отметили, что остальные пассажиры размещены в гостиницах города Орел.

По словам Кирилича, в автобусе находилось 52 граждан Украины.

"Консул поддерживает постоянную связь с дежурными УМВД и МЧС. Родственников пострадавших проинформировали", - сообщил он.

Напомним:

  • 30 апреля в Орловской области РФ столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус Yutong, в котором находились 54 пассажира.

Украинская правда

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Темы: Росcия ДТП Украина
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