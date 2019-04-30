Супрун розповіла, чи погодиться очолити МОЗ після парламентських виборів

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що готова співпрацювати із будь-якою конструктивною політичною силою після парламентських виборів в Україні.

Про це вона розповіла в інтерв’ю DW.

За її словами, вона може залишитися в уряді після парламентських виборів у жовтні, якщо в Кабміні будуть люди, які не блокуватимуть змін.

"Бо якщо в уряді будуть люди, які блокуватимуть зміни, які ми впроваджуємо, то як можна працювати з людьми, які мають протилежні ідеї?", - відповіла вона на питання, чи погодиться надалі працювати у міністерстві.

Супрун розповіла, що її кандидатуру в уряд подали представники нинішньої коаліції, однак її команда готова співпрацювати із будь-якою конструктивною політсилою.

"Ми будемо стежити за тим, що відбуватиметься упродовж наступних шести місяців, і готові співпрацювати із будь-якою конструктивною політичною силою, щоб пояснювати хід реформ і забезпечити галузі необхідне фінансування", - пояснила вона.

Також очільниця МОЗ розповіла, що статус "в.о." ніяк не шкодить впроваджувати реформу в українському міністерстві і назвала ці зміни "невідворотніми".

"Очолити МОЗ мені запропонували влітку 2016-го, коли Рада була на канікулах. А пізніше, коли ми показали, які зміни збираємося робити, то фармацевтичне лобі і майже весь комітет з питань охорони здоров'я не погодилися з тими змінами. Бо ми запропонували не в ручний спосіб роздавати гроші лікарням, а сплачувати за конкретні послуги. А у цей спосіб дуже важко щось красти і надавати своєму куму або другу", - пояснила Супрун.

"Чи ви самі бачите, щоб мені щось заважало впроваджувати реформу? Закон про зміни фінансування медицини ухвалений парламентом. 27 з половиною мільйонів людей підписали декларації із сімейним лікарем," - додала вона.

За її словами, МОЗ вдалося здійснити одну з наймасштабніших реформ в Україні.

Вона зазначила, що у серпні буде керівником, який найдовше очолює МОЗ в історії незалежної України.

"Як я змогла просидіти три роки і робити свою роботу, це насправді показує, що статус не важливий", - заявила виконувачка обов’язків міністра.

Щодо критики реформи з боку новообраного президента Володимира Зеленського та його радника з питань охорони здоров’я Євгена Комаровського, то вона відповіла, що після виборів команда Зеленського заявляла про підтримку реформ.

"Вони би хотіли подивитися, як вони відбуваються, можливо, дати якісь поради. Ми готові презентувати зміни, але наполягаємо на тому, що вони вже розпочаті і незворотні. Що другий етап реформи розпочинається цього літа, а третій, останній, щодо зміни фінансування, - від 2020 року", - сказала Супрун.

Також вона розповіла, що суд, який розглядає її повноваження, кілька разів переносили. На її думку, це вигідно її опонентам. Вона зазначила, що, як в.о. міністра, не має право голосу на засіданнях уряду, проте, за її словами, в уряді Гройсмана ніколи не було такого, щоб не вистачало для якогось рішення одного чи двох голосів.