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Супрун рассказала, согласится ли возглавить МОЗ после парламентских выборов

Вторник, 30 апреля 2019, 10:23
Уляна Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что готова сотрудничать с любой конструктивной политической силой после парламентских выборов в Украине.

Об этом она рассказала в интервью DW.

По ее словам, она может остаться в правительстве после парламентских выборов в октябре, если в Кабмине будут люди, которые не будут блокировать изменений.

"Потому что если в правительстве будут люди, которые будут блокировать изменения, которые мы внедряем, то как можно работать с людьми, которые имеют противоположные идеи?", - ответила она на вопрос, согласится ли в дальнейшем работать в министерстве.

Супрун рассказала, что ее кандидатуру в правительство подали представители нынешней коалиции, однако ее команда готова сотрудничать с любой конструктивной политической силой.

"Мы будем следить за тем, что происходит в течение следующих шести месяцев, и готовы сотрудничать с любой конструктивной политической силой, чтобы объяснять ход реформ и обеспечить отрасли необходимое финансирование", - пояснила она.

Также она заявила, что статус "и.о." никак не вредит внедрять реформу в украинском министерстве и назвала эти изменения "неотвратимыми".

"Возглавить МЗ мне предложили летом 2016-го, когда Рада была на каникулах. А позже, когда мы показали, какие изменения собираемся делать, то фармацевтическое лобби и почти весь комитет по вопросам здравоохранения не согласились с теми изменениями. Потому мы предложили не в ручной способ раздавать деньги больницам, а платить за конкретные услуги, а таким способом очень трудно что-то воровать и отдавать своему куму или другу", - пояснила Супрун.

"Вы сами видите, чтобы мне мешали внедрять реформу? Закон об изменениях финансирования медицины принятый парламентом. 27 с половиной миллионов человек подписали декларации с семейным врачом", - добавила она.

По ее словам, Минздраву удалось осуществить одну из самых масштабных реформ в Украине.

Также Супрун отметила, что в августе будет руководителем, который дольше всего возглавляет Минздрав в истории независимой Украины.

"Я смогла просидеть три года и делать свою работу, это действительно показывает, что статус не важен", - заявила исполняющая обязанности министра.

Относительно критики реформы со стороны новоизбранного президента Владимира Зеленского и его советника по вопросам здравоохранения Евгения Комаровского, то она ответила, что после выборов команда Зеленского заявляла о поддержке реформ.

"Они бы хотели посмотреть, как они происходят, возможно, дать какие-то советы. Мы готовы представить изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и необратимые. Что второй этап реформы начинается летом, а третий, последний, по изменению финансирования, - от 2020 года", - сказала Супрун.

Также она рассказала, что суд, рассматривающий ее полномочия, несколько раз переносили. По ее мнению, это выгодно ее оппонентам. Она отметила, что, как и.о. министра, не имеет права голоса на заседаниях правительства, однако, по ее словам, в правительстве Гройсмана никогда не было такого, чтобы не хватало для какого-то решения одного или двух голосов.

Темы: СупрунМинздрав
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