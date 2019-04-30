Після обшуку в Криму затримали кримського татарина

Під Сімферополем в анексованому Криму російські силовики провели обшук у кримського татарина Руслана Бекірова і затримали його.

Про це 30 квітня повідомив активіст Наріман Джелял.

За словами родичів Бекірова, співробітники російського МВС приїхали о шостій ранку, коли всі спали.

"Зайшли в гараж, де нібито виявили папери з сепаратистськими висловлюваннями. Після чого відчинили двері в будинок. В одній з кімнат нібито була виявлена пляшка з якимось порошком. Після обшуку Руслана відвезли. Рідні не знають куди саме", — повідомив Джелял.

Пізніше рідні дізналися, що Бекірова доставили до Київського РВВС Сімферополя.

"Після обшуку його відвезли здати аналізи, мабуть на наркотики. Після чого його доставили до Київського РВВС Сімферополя і дали подзвонити рідним. За їх словами, у нього візьмуть пояснення і відпустять", — написав Джелял.

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