После обыска в Крыму задержали крымского татарина

Под Симферополем в аннексированном Крыму российские силовики провели обыск у крымского татарина Руслана Бекирова и задержали его.

Об этом 30 апреля сообщил активист Нариман Джелял.

По словам родственников Бекирова, сотрудники российского МВД приехали в шесть утра, когда все спали.

"Зашли в гараж, где якобы обнаружили бумаги с сепаратистскими высказываниями. После чего открыли дверь в дом. В одной из комнат якобы была обнаружена бутылка с каким-то порошком. После обыска Руслана увезли. Родные не знают куда именно", - сообщил Джелял.

Позже родные узнали, что Бекирова доставили в Киевский РОВД Симферополя.

"После обыска его увезли сдать анализы, видимо на наркотики. После чего его доставили в Киевский РОВД Симферополя и дали позвонить родным. По их словам, у него возьмут объяснения и отпустят", - написал Джелял.

Напомним: