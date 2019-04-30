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Майбутня перша леді розповіла, що Зеленський не піде на поступки перед Путіним

Вівторок, 30 квітня 2019, 15:36
Майбутня перша леді розповіла, що Зеленський не піде на поступки перед Путіним

Дружина новообраного президента України Володимира Зеленського Олена заявила, що її чоловік не готовий йти на поступки президенту Росії Володимиру Путіну, але готовий вести переговори з РФ в присутності міжнародних лідерів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю The Daily Beast.

"Неможливо розпочати з нуля. Я не думаю, що найближчим часом будуть прямі двосторонні переговори. Володимир не готовий йти на поступки перед агресором, але він готовий вести переговори з Росією в присутності міжнародних лідерів", - сказала Зеленська.

Також вона заявила, що за останні 5 років більшість політиків перестали сприймати гумор "95 Кварталу" з гідністю.

"За останні п'ять років влада вказала, що "гра закінчена". Еліта президента Порошенка намагалася покарати нас за наші жарти", - заявила одна з авторів студії.

Після цього, за її словами, вони вирішили, що "потрібно щось робити, щоб не перетворитися на Росію".

Також, за словами Зеленської, її "демократичному чоловікові буде легко бути слугою народу, а не господарем".

"Володимир ніколи не стане чиєюсь маріонеткою", - сказала Зеленська.

За її словами, в 2015 році Зеленський боровся проти цензури олігарха.

"У нас був знаменитий скандал, коли Коломойський скасував трансляцію нашого політичного сценічного шоу на своєму телеканалі 1+1 через політичні жарти. Володимир подзвонив йому по телефону і закричав так голосно, що я подумала, що ми ніколи більше не будемо показувати наші передачі по телевізору", - розповіла вона і назвала це "переломним моментом".

Також Зеленська переконана, що нова команда повинна триматися подалі від будівлі адміністрації президента на Банковій. За її словами, було б непогано, якби Зеленський ходив на роботу пішки.

"Ми не хочемо заходити всередину (АП - ред.), це місце заражено темним негативним минулим. Ми були б раді зробити з цього будинку сучасний музей або передати його в якийсь університет", заявила вона.

Також вона розповіла про концерти кварталу вздовж лінії фронту.

Вона заявила, що досить серйозно ставиться до боротьби за свободу, особливо за свободу слова. Особливо щодо вбивств журналістів і активістів, зокрема, Павла Шеремета і активіста Катерини Гандзюк.

"Журналістів і активістів вбивають - це найгірший кошмар; минають роки і злочини не розслідуються. Тепер ми сподіваємося побачити справедливість, починаючи з розслідування розстрілів на площі Майдану під час революції", - сказала вона.

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • 30 квітня ЦВК оголосила офіційні результати виборів президента. Володимир Зеленський був оголошений новообраним президентом, його підтримали - 73,22% виборців.
  • Інавгурація Зеленського повинна відбутися не пізніше 1 червня.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийПутін
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