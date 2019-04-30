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Будущая первая леди рассказала, что Зеленский не пойдет на уступки перед Путиным

Вторник, 30 апреля 2019, 15:36
Будущая первая леди рассказала, что Зеленский не пойдет на уступки перед Путиным

Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что ее муж не готов идти на уступки президенту России Владимиру Путину, но готов вести переговоры с РФ в присутствии международных лидеров.

Об этом она рассказала в интервью The Daily Beast.

"Невозможно начать с нуля. Я не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов идти на уступки перед агрессором, но он готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров", - сказала Зеленская.

Также она заявила, что за последние 5 лет большинство политиков перестали воспринимать юмор "95 Квартала" с достоинством.

 "За последние пять лет власти указали, что "игра окончена". Элита президента Порошенко пыталась наказать нас за наши шутки", - заявила одна из авторов студии.

После этого, по ее словам, они решили, что "нужно что-то делать, чтобы не превратиться в Россию".

Также, по словам Зеленской, ее "демократическому мужу будет легко быть слугой народа, а не хозяином".

"Владимир никогда не станет чьей-то марионеткой", - сказала Зеленская.

По ее словам, в 2015 году Зеленский боролся против цензуры олигарха.

"У нас был знаменитый скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего политического сценического шоу на своем телеканале 1+1 из-за политических шуток. Владимир позвонил ему по телефону и закричал так громко, что я подумал, что мы никогда больше не будем показывать наши передачи по телевизору", - рассказала она и назвала это "переломным моментом".

Также Зеленская убеждена, что новая команда должна держаться подальше от здания администрации президента на Банковой. По ее словам, было бы неплохо, если бы Зеленский ходил на работу пешком.

 "Мы не хотим заходить внутрь (АП - ред.), это место заражено темным отрицательным прошлым. Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его в какой-нибудь университет", заявила она.

Также она рассказала о концертах квартала вдоль лини фронта.

От заявила, что довольно серьезно относится к борьбе за свободу, особенно за свободу слова. В особенности относительно убийств журналистов и активистов, в частности, Павла Шеремета и активиста Екатерины Гандзюк.

"Журналистов и активистов убивают - это худший кошмар; проходят годы и преступления не расследуются. Теперь мы надеемся увидеть справедливость, начиная с расследования расстрелов на площади Майдана во время революции", - сказала она.

Напомним: 

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • 30 апреля ЦИК объявила официальные результаты выборов президента. Владимир Зеленский был объявлен новоизбранным президентом, его поддержали - 73,22% избирателей.
  • Инаугурация Зеленского должна состояться не позднее 1 июня.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутин
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