Бойовики обстріляли Піски з гранатометів, є поранений

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Вівторок, 30 квітня 2019, 18:08

Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі обстріляли українські опорні пункти.

Вони обстріляли їх біля Пісок з гранатометів різних систем, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Лебединського та з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї біля Мар’їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з 120 мм мінометів біля Троїцького.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Українська правда

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Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас ОРДЛО війна
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