Боевики обстреляли Пески из гранатометов, есть раненый

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли украинские опорные пункты.

Они обстреляли их возле Песок из гранатометов различных систем, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Лебединского и из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия у Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил из 120 мм минометов возле Троицкого.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.