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Порошенко подзвонив Зеленському

Вівторок, 30 квітня 2019, 18:42
Порошенко подзвонив Зеленському

Чинний глава держави Петро Порошенко запропонував своєму опоненту новообраному президенту Володимиру Зеленському скоординувати зусилля перед лицем російської агресії.

Про телефонну розмову Порошенко повідомив 30 квітня.

"Як чинний глава держави щойно подзвонив до Володимира Зеленського і привітав його з офіційними результатами виборів, які сьогодні оголосила Центральна виборча комісія", – йдеться у коментарі Порошенка. 

За його словами, із Зеленським домовлено зустрітися найближчим часом.

"Суперництво на виборах залишилося в минулому. Ми не маємо дати Путіну жодного шансу скористатися перехідним періодом в Україні, нашим демократичним процесом передачі влади. Розраховую, така позиція знайде підтримку і у обраного президента".

За словами Порошенка, зараз потрібно "продемонструвати усім нашим партнерам єдину українську позицію в той час, коли роздаванням російських паспортів на окупованих територіях Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України".

"Російська Федерація заслуговує на істотне посилення санкцій проти неї. Це питання буде головним, чому присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити вирішення цієї проблеми - це вже відповідальність нового президента. Тому вважаю, що ми мали би скоординувати наші зусилля", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • 30 квітня ЦВК оголосила офіційні результати виборів президента. Володимир Зеленський був оголошений новообраним президентом, його підтримали - 73,22% виборців. За Порошенка проголосували 24,45% тих, хто прийшов на вибори.

Українська правда

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