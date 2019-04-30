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Порошенко позвонил Зеленскому

Вторник, 30 апреля 2019, 18:42
Порошенко позвонил Зеленскому

Действующий глава государства Петр Порошенко предложил своему оппоненту новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому скоординировать усилия перед лицом российской агрессии.

О телефонном разговоре Порошенко сообщил 30 апреля.

"Как действующий глава государства только позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия", - говорится в комментарии Порошенко.

По его словам, с Зеленским договорились встретиться в ближайшее время.

"Соперничество на выборах осталось в прошлом. Мы не должны дать Путину ни одного шанса воспользоваться переходным периодом в Украине, нашим демократическим процессом передачи власти. Рассчитываю, такая позиция найдет поддержку и у избранного президента".

По словам Порошенко, сейчас нужно "продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины".

"Российская Федерация заслуживает существенного ужесточения санкций против нее. Этот вопрос будет главным, чему я посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия", - подчеркнул Порошенко.

Напомним: 

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • 30 апреля ЦИК объявил официальные результаты выборов президента. Владимир Зеленский был объявлен новоизбранным президентом, его поддержали - 73,22% избирателей. За Порошенко проголосовали 24,45% тех, кто пришел на выборы.

Украинская правда

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