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В Венесуэле военные давили манифестантов бронемашинами – СМИ

Вторник, 30 апреля 2019, 20:47

В Венесуэле обострилась ситуация: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.

Об этом 30 апреля передает "Укринформ".

"Сегодня временный президент Хуан Гуайдо объявил о начале "Операции Свобода". Правительство США полностью поддерживает стремление народа Венесуэлы к свободе и демократии", - заявил в своем Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

В правительстве президента Николаса Мадуро заявили о "попытке военного переворота" группой военнослужащих, связанных с оппозицией.

В столице Венесуэлы Каракасе, в районе авиабазы ​​"Ла Карлота", полиция применила слезоточивый газ против сторонников Гуайдо.

Военные Национальной гвардии Венесуэлы, лояльные к Мадуро, въехали в толпу манифестантов в Каракасе на бронированных автомобилях, в результате чего есть пострадавшие.

Видео опубликовало колумбийское издание Noticias Caracol.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Венесуэла
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