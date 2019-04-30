В Венесуэле военные давили манифестантов бронемашинами – СМИ

В Венесуэле обострилась ситуация: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.

Об этом 30 апреля передает "Укринформ".

"Сегодня временный президент Хуан Гуайдо объявил о начале "Операции Свобода". Правительство США полностью поддерживает стремление народа Венесуэлы к свободе и демократии", - заявил в своем Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

В правительстве президента Николаса Мадуро заявили о "попытке военного переворота" группой военнослужащих, связанных с оппозицией.

В столице Венесуэлы Каракасе, в районе авиабазы ​​"Ла Карлота", полиция применила слезоточивый газ против сторонников Гуайдо.

Военные Национальной гвардии Венесуэлы, лояльные к Мадуро, въехали в толпу манифестантов в Каракасе на бронированных автомобилях, в результате чего есть пострадавшие.

Видео опубликовало колумбийское издание Noticias Caracol.

Напомним: