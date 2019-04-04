Порошенко кличе Зеленського разом здавати аналізи

У штабі кандидата у президенти чинного глави держави Петра Порошенка заявили, що Порошенко буде чекати кандидата у президенти Володимира Зеленського зранку 5 квітня для здачі аналізів, у тому числі на вживання алкоголю і наркотиків.

Про це на брифінгу 4 квітня сказав речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

"В рамках підготовки до дебатів, Петро Порошенко завтра о 9 годині ранку чекає на Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону "Олімпійський" для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків", - сказав Медведєв.

За його словами, "це має бути незалежна експертиза сертифікованих лабораторій".

"Результати, які дадуть ці аналізи, вони, напевно, теж є важливими для виборців, виборці мають знати і це. Володимире Олександровичу, Петро Олексійович чекає на Вас завтра", - заявив політтехнолог і додав, що зустріч має відбутися о 9 ранку, тому що, зазвичай, аналізи здають зранку.

Зі слів Медведєва, якщо Зеленського не буде, то Порошенко сам здасть аналізи і поїде у справах.

У штабі кандидата також заявили, що у відео-відповіді Порошенко "дуже шанобливо" звертався до Зеленського, як до кандидата.

Також у Порошенка стверджують, що готові провести кілька раундів дебатів, окрім, передбачених законом, 19 квітня.

"Дебати мають бути не одні, а треба провести, як мінімум, кілька раундів таких дебатів і обговорити по блоках ті теми, які належать до конституційних повноважень президента", - сказав політтехнолог.

За його словами, на дебатах мають обговорити три блоки питань: оборона і безпека, зовнішня політика і дипломатія, дотримання конституційних прав і свобод українців.

Також Медведєв заявив, що дебати дозволять "витягти кота з мішка" і сказав, що команду Порошенка "дуже турбує, що штаб Зеленського ретельно ховає свого кандидата від суспільства".

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