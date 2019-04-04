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Військові випробували модернізовану "Вільху-М"

Четвер, 4 квітня 2019, 17:00
Військові випробували модернізовану Вільху-М

На військовому полігоні в Одеській області відбулися випробування модернізованого комплексу "Вільха-М", ракети якого здатні вражати ціль на майже вдвічі більшій відстані, ніж ті, що наразі перебувають на озброєнні Збройних сил України.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань, передає прес-служба відомства.

За його словами, в минулому році розпочалося серійне виробництво потужного ракетного комплексу "Вільха", взятого на озброєння ЗСУ, "керовані ракети якого точно вражають ціль на відстані 70 км".

 
фото РНБО
 
фото РНБО

"Але наші конструктори та виробничники продовжували наполегливу роботу з подальшого вдосконалення ракетної техніки, і сьогодні відбулися дуже важливі випробування модернізованого комплексу "Вільха-М", нові ракети якого вражають ціль вже на відстані 130 км", - наголосив він.

Турчинов зазначив, під час випробувань було перевірено застосування ракет для знищення цілей на максимальній дальності, а також точність і ефективність знищення цілі.

"Також перевірялася робота нової системи керування, ефективність навігаційного обладнання, та якість роботи нової системи управління пусками", - розповів Секретар РНБО.

Він додав, що найближчим часом очікується завершення розробки нового покоління ракет цього класу, здатних вражати цілі на відстані 200 і більше кілометрів.

Українська правда

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Теми: Одеська областьТурчиновРНБОзброя
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