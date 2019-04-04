Військові випробували модернізовану "Вільху-М"

На військовому полігоні в Одеській області відбулися випробування модернізованого комплексу "Вільха-М", ракети якого здатні вражати ціль на майже вдвічі більшій відстані, ніж ті, що наразі перебувають на озброєнні Збройних сил України.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань, передає прес-служба відомства.

За його словами, в минулому році розпочалося серійне виробництво потужного ракетного комплексу "Вільха", взятого на озброєння ЗСУ, "керовані ракети якого точно вражають ціль на відстані 70 км".

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"Але наші конструктори та виробничники продовжували наполегливу роботу з подальшого вдосконалення ракетної техніки, і сьогодні відбулися дуже важливі випробування модернізованого комплексу "Вільха-М", нові ракети якого вражають ціль вже на відстані 130 км", - наголосив він.

Турчинов зазначив, під час випробувань було перевірено застосування ракет для знищення цілей на максимальній дальності, а також точність і ефективність знищення цілі.

"Також перевірялася робота нової системи керування, ефективність навігаційного обладнання, та якість роботи нової системи управління пусками", - розповів Секретар РНБО.

Він додав, що найближчим часом очікується завершення розробки нового покоління ракет цього класу, здатних вражати цілі на відстані 200 і більше кілометрів.